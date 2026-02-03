circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

03 febbraio 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Questa non è un'esercitazione” (anziché l’episodio Mammina cara)

01:05 (anziché 01:30) Radio2 Social Club

02:15 Film La Terra dell'Abbastanza

03:45 Film La scogliera dei misteri

04:35 SitCom Zio Gianni

RAI 3

15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata.

A cura di Rai Parlamento

16:00 PIAZZA AFFARI

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo

(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)

