Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “Questa non è un'esercitazione” (anziché l’episodio Mammina cara)
01:05 (anziché 01:30) Radio2 Social Club
02:15 Film La Terra dell'Abbastanza
03:45 Film La scogliera dei misteri
04:35 SitCom Zio Gianni
RAI 3
15:00 Camera dei Deputati. Question Time" Interrogazioni a risposta immediata.
A cura di Rai Parlamento
16:00 PIAZZA AFFARI
16:10 TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:20 Aspettando Geo
(il Telefilm Il Commissario Rex previsto alle 15:25, non andrà in onda)