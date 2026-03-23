Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Due piccioni con una fava” e “La Bibbia scomparsa” (anziché gli episodi previsti)
07:10 La Mattinanza
07:15 La Pennicanza
08:00 I vinili di...
08:30 TG2
(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)
03:10 Telefilm Strike Back
04:30 Telefilm Rex: “Codice Rex”
05:15 Impazienti
05:25 Piloti
05:30 Un ciclone in convento
(Il telefilm Flesh And Blood, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione