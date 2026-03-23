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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
23 marzo 2026 | 19.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

06:00 Telefilm Un ciclone in convento: “Due piccioni con una fava” e “La Bibbia scomparsa” (anziché gli episodi previsti)

07:10 La Mattinanza

07:15 La Pennicanza

08:00 I vinili di...

08:30 TG2

(Il programma La Porta Magica previsto alle 07:35 non saraà trasmesso)

03:10 Telefilm Strike Back

04:30 Telefilm Rex: “Codice Rex”

05:15 Impazienti

05:25 Piloti

05:30 Un ciclone in convento

(Il telefilm Flesh And Blood, previsto alle 03:55, non sarà trasmesso)

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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Rai programmare domani variazioni variazioni programmi
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