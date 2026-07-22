Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
Nessuna variazione
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:10 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:15 Rai Parlamento Telegiornale
16:25 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:30 Overland 21 Il Grande Nord Europa
18:25 Geo Magazine (Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)
23:25 Cronache dal mito: Atena la vergine sapiente (anziché la puntata prevista)
00:00 TG3 Linea Notte Estate