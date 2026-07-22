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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
22 luglio 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

Nessuna variazione

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:25 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:30 Overland 21 Il Grande Nord Europa

18:25 Geo Magazine (Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

23:25 Cronache dal mito: Atena la vergine sapiente (anziché la puntata prevista)

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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