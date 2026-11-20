Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
10:30 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2026/2027
Slalom femminile 1^ manche
In diretta da Gurgl (AUT) - Telecronaca di Maurizio Fanelli e Verena Stuffer
Interviste a bordo pista di Simone Benzoni
13:00 TG2 - GIORNO
RAI 3
21:35 Città segrete (anziché Sapiens, un solo Pianeta)
New York
23:45 (anziché 00:00) TG3 Mondo
00:10 TG3 Agenda del Mondo
00:15 Meteo 3
00:20 Appuntamento al cinema
00:25 Fuori Orario. Cose (mai) viste