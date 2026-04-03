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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
03 aprile 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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RAI 1

00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera

RAI 2

10:10 (anziché 10:20) Le indagini di Sister Boniface

10:55 Meteo 2

11:00 TG Sport Giorno

11:10 Citofonare Rai2

19:00 Telefilm F.B.I.: “Sotto la superficie” e “Apparenze” (anziché gli episodi previsti)

21:00 Telefilm Morgane - Detective geniale: “Videogioco mortale” e “Tequila Sunrise”

(Il programma TG2 Post, previsto alle 21:00, e il Telefilm “The Rookie”, previsto alle 21:20, non saranno trasmessi)

23:25 (anziché 23:00) Il Sabato al 90°

00:25 TG2 - Storie. I racconti della settimana

01:10 TG2 Mizar

01:35 TG2 Cinematinee'

01:40 TG2 Achab Libri

01:45 TG2 - Dossier

02:30 Appuntamento al cinema

02:35 RaiNews24

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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