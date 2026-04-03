Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:15 (anziché 23:55) TG1 Sera
RAI 2
10:10 (anziché 10:20) Le indagini di Sister Boniface
10:55 Meteo 2
11:00 TG Sport Giorno
11:10 Citofonare Rai2
19:00 Telefilm F.B.I.: “Sotto la superficie” e “Apparenze” (anziché gli episodi previsti)
21:00 Telefilm Morgane - Detective geniale: “Videogioco mortale” e “Tequila Sunrise”
(Il programma TG2 Post, previsto alle 21:00, e il Telefilm “The Rookie”, previsto alle 21:20, non saranno trasmessi)
23:25 (anziché 23:00) Il Sabato al 90°
00:25 TG2 - Storie. I racconti della settimana
01:10 TG2 Mizar
01:35 TG2 Cinematinee'
01:40 TG2 Achab Libri
01:45 TG2 - Dossier
02:30 Appuntamento al cinema
02:35 RaiNews24
RAI 3
Nessuna variazione