Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

01:10 (anziché 01:00) Che tempo fa

01:15 Sottovoce e dintorni

02:45 Ciao Maschio

04:25 Techetechetè notte

RAI 2

11:20 (anziché alle 12:00) Felicità - La stagione dell'innovazione

12:15 TG2 – GIORNO

12:20 Pallavolo Semifinale Polonia – Italia In studio Simona Rolandi e Matteo Piano Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste Edi Dembinski

14:15 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Fiamme sul Reno”

15:05 Campionati Mondiali su strada Donne Élite Prova in linea (I programmi Le indagini di Sister Boniface e TG2 Week-End, previsti rispettivamente alle 11:15 e alle 13:30, non saranno trasmessi)

RAI 3

23:45 (anziché 23:55) Le sentinelle della biodiversità

23:50 TG3 Mondo

00:15 TG3 Agenda del Mondo

00:20 Meteo 3

00:25 Dogman

02:05 Appuntamento al cinema

02:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste