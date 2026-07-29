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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
29 luglio 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Fiction Doc - Nelle tue mani 3: “Il beneficio del dubbio”, “La vela” e “Fantasmi” (anziché gli episodi previsti)

23:55 (anziché 23:40) TG1 Sera

00:40 (anziché 23:45) Nastri d'Argento 2026

02:00 Che tempo fa

02:05 Reazione a catena

03:20 Telefilm Il Commissario Rex 7: “Il randagio”

04:05 RaiNews24

(La serie tv Provaci ancora prof 2, prevista alle 02:15, non sarà trasmessa)

RAI 2

14:00 Telefilm N.C.I.S. “Dopo la tempesta” (anziché “Serata tra donne”)

RAI 3

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata

A cura du Rai Parlamento

15:55 (anziché 15:00) TG3 LIS

16:00 Rai Parlamento Telegiornale

16:05 Di là dal fiume e tra gli alberi

17:10 Overland 21 Il Grande Nord Europa

18:05 Geo Magazine

(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

23:25 Cronache di terra e di mare - Odissea 1 il viaggio (anziché Cronache di terra e di mare - Italia. l’inizio)

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domani rai variazioni programmi
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