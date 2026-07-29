Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Fiction Doc - Nelle tue mani 3: “Il beneficio del dubbio”, “La vela” e “Fantasmi” (anziché gli episodi previsti)
23:55 (anziché 23:40) TG1 Sera
00:40 (anziché 23:45) Nastri d'Argento 2026
02:00 Che tempo fa
02:05 Reazione a catena
03:20 Telefilm Il Commissario Rex 7: “Il randagio”
04:05 RaiNews24
(La serie tv Provaci ancora prof 2, prevista alle 02:15, non sarà trasmessa)
RAI 2
14:00 Telefilm N.C.I.S. “Dopo la tempesta” (anziché “Serata tra donne”)
RAI 3
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura du Rai Parlamento
15:55 (anziché 15:00) TG3 LIS
16:00 Rai Parlamento Telegiornale
16:05 Di là dal fiume e tra gli alberi
17:10 Overland 21 Il Grande Nord Europa
18:05 Geo Magazine
(Il programma Il Provinciale, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)
23:25 Cronache di terra e di mare - Odissea 1 il viaggio (anziché Cronache di terra e di mare - Italia. l’inizio)