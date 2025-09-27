circle x black
Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca Tocca: "Non ho rimpianti, la vita va avanti"

Il ballerino è stato ospite oggi, sabato 27 settembre, nel salotto di Silvia Toffanin

Raimondo Todaro - Fotogramma/ipa
Raimondo Todaro - Fotogramma/ipa
27 settembre 2025 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raimondo Todaro è stato ospite oggi, sabato 27 settembre, a Verissimo per parlare apertamente della fine della sua relazione con la moglie e collega Francesca Tocca. "Io non la vedevo più felice, sorrideva poco", ha dichiarato il ballerino smentendo con fermezza le voci circolate in questi mesi su presunti tradimenti.

"Non c'entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così", ha aggiunto. Raimondo ha aggiunto: "Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così".

"Io ho fatto tanti errori, come tutti... ma non avevo più benzina ed energia per mandare avanti il rapporto. Lei inoltre ha un carattere particolare, anche lei ha le sue fragilità, non è stato facile starle vicino". E alla domanda di Silvia Toffanin se ha sofferto, Raimondo ha detto: "È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla".

Raimondo ha parlato anche della sua lotta contro il tumore, la stessa malattia di suo papà: "Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori sempre nello stesso punto, uno era benigno fortunatamente. A ottobre devo rifare i controlli, sarà così a vita". La malattia, fortunatamente è sotto controllo: "Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre", ha aggiunto Todaro.

