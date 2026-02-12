circle x black
Cerca nel sito
 

Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

Ad annunciarlo al Tg1 il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti

Eros Ramazzotti e Alicia Keys - Fotogramma /Ipa
Eros Ramazzotti e Alicia Keys - Fotogramma /Ipa
12 febbraio 2026 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti. "Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale", dice Conti. I due avevano già duettato in un celebre brano di Ramazzotti, 'L'Aurora'.

Eros Ramazzotti festeggerà al festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con "Adesso Tu". Domani, Conti, Laura Pausini e i 30 concorrenti del festival saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore, per noi per Sanremo e per l'intera discografia italiana", dice Conti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eros ramazzotti alicia keys carlo conti sanremo 2026
Vedi anche
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza