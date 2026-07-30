Ravenna celebra IMAGinACTION, al via il decennale con 'Profondo Rosso' e i Goblin﻿

Lunedì 8 dicembre il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà la serata inaugurale della decima edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film, in collaborazione con Fimi – Federazione Industria Musicale Italiana, pmi, le principali case discografiche internazionali e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, con la direzione artistica del regista Stefano Salvati. Per celebrare i primi dieci anni del Festival, IMAGinACTION inaugurerà la nuova edizione con un evento straordinario che unirà cinema, musica dal vivo e linguaggio audiovisivo: la proiezione della versione restaurata di 'Profondo Rosso', il capolavoro di Dario Argento, accompagnata dall'esecuzione dal vivo della storica colonna sonora affidata ai Goblin, autori di una delle musiche più iconiche della storia del cinema.

La scelta di aprire il decennale con questo appuntamento nasce dalla volontà di raccontare il profondo legame che unisce il cinema e il videoclip. In 'Profondo Rosso', la musica non accompagna le immagini ma ne diventa parte integrante. Una concezione che, negli anni successivi, avrebbe influenzato profondamente il linguaggio del videoclip musicale moderno. La colonna sonora dei Goblin rappresenta uno degli esempi più straordinari di come musica e immagini possano fondersi fino a diventare un'unica esperienza emotiva. La presenza costante della musica all'interno della pellicola trasforma numerose sequenze in autentici racconti visivi, anticipando soluzioni narrative che diventeranno caratteristiche del videoclip contemporaneo. L'influenza di Dario Argento va ben oltre il cinema thriller e horror. Considerato uno dei più grandi maestri del cinema internazionale, il suo linguaggio visivo ha ispirato intere generazioni di registi, compresi molti autori di videoclip che hanno trovato nei suoi film una fonte inesauribile di suggestioni estetiche e narrative.

Anche il direttore artistico di IMAGinACTION, Stefano Salvati, ha più volte raccontato come l'opera di Argento, e in particolare 'Profondo Rosso', abbia rappresentato un fondamentale riferimento creativo durante la realizzazione di numerosi videoclip per Vasco Rossi e molti altri protagonisti della musica italiana e internazionale, studiandone attentamente fotografia, montaggio e costruzione della tensione visiva. La serata dell'8 dicembre inaugurerà così un'edizione speciale di IMAGinACTION, che celebra i suoi primi dieci anni continuando a raccontare il dialogo tra musica e immagini attraverso appuntamenti unici, grandi protagonisti e contenuti esclusivi.