Record d'ascolti per "Agorà": 7% di share con picchi dell'8,4%

Nella puntata del 30 ottobre, il talk di approfondimento politico in onda al mattino su Rai3, registra un nuovo primato

31 ottobre 2025 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Agorà', il talk di approfondimento politico in onda al mattino su Rai3, firma un risultato da record nella puntata di giovedì 30 ottobre. Il programma con 312.000 spettatori ha registrato una media di share che sfiora il 7%, toccando picchi dell’8,4% nelle fasi più calde del dibattito, confermandosi tra le trasmissioni più viste del panorama mattutino.

I dati testimoniano la crescente attenzione del pubblico verso l’approfondimento ragionato ma veloce. Roberto Inciocchi, alla guida del programma, si conferma punto di riferimento per credibilità e capacità di innovare.

Gli ottimi risultati di ascolti premiano il lavoro della squadra di Agorà e l’impegno di Rai3 nell’offrire al pubblico una televisione di qualità, capace di leggere i cambiamenti del Paese.

