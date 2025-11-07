Record di ascolti per 'L'Eredità'. Liorni: "Grazie a chi ci sceglie"

circle x black
Ieri scelto da 4,676 mln di spettatori, per il terzo giorno consecutivo il game show è il programma più visto di Rai1

07 novembre 2025 | 13.24
Redazione Adnkronos
E' record di ascolti per 'L'Eredità', che ieri sera ha incollato davanti al piccolo schermo 4.676.000 telespettatori facendo registrare uno share del 27.4%. Il dato lo colloca, per il terzo giorno consecutivo, al primo posto tra i programmi più visti di Rai1, sia in termini di share che di valore assoluto. Una bella conferma per il programma condotto da Marco Liorni, e affatto scontata.

Liorni, interpellato dall'Adnkronos, si schermisce, come è nel suo stile: "Ringrazio chi ci sceglie -dice però il conduttore- Noi cerchiamo ogni giorno di migliorarci e di far stare bene a casa e chi gioca con noi in studio, ognuno di loro porta anche un pezzetto della sua storia, dei suoi sogni, delle sue battaglie. Quell'Italia poco rappresentata, ma che fa andare avanti tutto".

