E' firmata dal compositore e pianista Remo Anzovino la colonna sonora di '150 anni di Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia', documentario realizzato da 3D Produzioni in collaborazione con Fondazione Corriere della Sera in uscita domani che ripercorre la storia del più importante quotidiano italiano. La soundtrack del musicista è stata pubblicata oggi su tutte le piattaforme digitali, edita da Casa Ricordi e distribuita da Universal Music Italia, su etichetta Decca Italy.

Remo Anzovino descrive così il suo lavoro: “Comporre la colonna sonora di questo progetto mi ha fatto ripercorrere 150 anni di storia del nostro Paese attraverso il racconto del suo più importante Quotidiano. La partitura fonde il linguaggio sinfonico – cameristico a quello elettronico con il tema principale 'Strillone' che apre e chiude il film e segna i passaggi di tempo.” Compositore e pianista tra i più originali della scena contemporanea, Remo Anzovino ha costruito negli anni un linguaggio personale capace di coniugare scrittura colta e sensibilità cinematografica, intrecciando pianoforte, orchestra ed elettronica in una cifra stilistica riconoscibile e profondamente evocativa.

Le sue colonne sonore per il cinema hanno accompagnato racconti dedicati all’arte, alla storia e alla cultura italiana, confermandolo come autore capace di trasformare la memoria in esperienza emotiva. Con '150 anni di Corriere della Sera. Il racconto dell’Italia', l'artista aggiunge un nuovo tassello a un percorso artistico in cui la musica diventa strumento di narrazione e chiave di lettura del nostro tempo.

Trentuno brani di musica composta, orchestrata e prodotta da Remo Anzovino e distribuita da Decca Italy/Universal Music Italia s.r.l. Ecco la tracklist: 1. Strillone, 2. Via Solferino, 3. Anatomia di una Nazione, 4. Albertini, 5. Passaggi di tempo, 6. Elzeviro, 7. Milano New York, 8. Io so, 9. Forze contrarie, 10. Tobagi, 11. Paese che cambia, 12. Angeli del fango, 13. Intervista a Khomeini, 14. P2, 15. Voce libera, 16. Transizione, 17. Ritagli, 18. Riflusso, 19. Morire d’amore, 20. Strillone (reprise), 21. Cutuli, 22. Fatti e opinioni, 23. Il Sultano e San Francesco, 24. La rabbia e l’orgoglio, 25. Mani pulite, 26. Equilibri, 27. Bollettino metereologico, 28.La cucina del giornale, 29. Rotativa, 30. Sanpietrini, 31. Strillone (piano solo).

Diretto da Simona Risi e scritto da Didi Gnocchi con Matteo Moneta e Marco Gangarossa, il documentario è un viaggio guidato da Neri Marcorè, in cui il Corriere attraversa da protagonista la vita sociale, politica e culturale del Paese. Raccoglie interventi di giornalisti, storici e protagonisti della cultura, componendo un racconto corale sulla storia dell’informazione e dell’Italia. Numerosi gli interventi, tra cui quelli di Luciano Fontana, Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Adriana Mulassano, Barbara Stefanelli, Fiorenza Sarzanini, Aldo Cazzullo, Venanzio Postiglione, Paolo Di Stefano, Massimo Gramellini, Aldo Grasso, Dacia Maraini, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Emanuele Trevi, Carlo Verdelli e tanti altri. Con l’aiuto di archivi e testimonianze, il documentario riscopre i grandi reportage dai fronti di guerra di Ettore Mo ed Egisto Corradi, le corrispondenze di Indro Montanelli e Oriana Fallaci fino al racconto degli inviati di oggi. E poi le grandi firme della terza pagina: Eugenio Montale, Dino Buzzati, Pier Paolo Pasolini e molti altri.

Prodotto anche con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il film si inserisce nel programma ufficiale delle iniziative per i 150 anni del quotidiano milanese.