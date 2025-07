Renzo Arbore sulla cover di 'Rolling Stone Italia', tra jazz, memoria e futuro

Renzo Arbore è il volto della nuova copertina digitale di 'Rolling Stone Italia', celebrato come 'il re del pop'. A 88 anni, apre le porte del suo salotto-museo, tra cimeli, mandolini e omaggi a Louis Armstrong, ripercorrendo una carriera da pioniere della musica e della TV italiana. Nell’intervista si conferma 'anarchico gentile', innovatore e visionario, capace di raccontare l’Italia con ironia e profondità.

Presto nascerà a Foggia la Casa-Museo Renzo Arbore, che ospiterà la sua collezione privata. Inaugurazione prevista in autunno, "o forse a Natale, scherza lui". Intanto, dal 10 luglio su Rai 3, torna 'Cari amici vicini e lontani': ogni giovedì in seconda serata, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.