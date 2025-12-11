circle x black
Rete4, cambio di conduzione per le feste: Sallusti al posto di Porro

Nella conduzione del quotidiano di Rete4 ci sarà una staffetta nel periodo festivo

Alessandro Sallusti, Nicola Porro - IPA
Alessandro Sallusti, Nicola Porro - IPA
11 dicembre 2025 | 18.27
Redazione Adnkronos
“10 minuti”, il programma di approfondimento quotidiano in onda su Rete 4, a quanto apprende l'Adnkronos non andrà in vacanza per il periodo natalizio ma prepara un passaggio di testimone alla conduzione.

La trasmissione – un format breve di commento all’attualità politica, economica e sociale – andrà in onda ogni giorno da lunedì 22 dicembre a domenica 4 gennaio, con l’unica eccezione di giovedì 25 dicembre.

Fino a lunedì 22 dicembre la guida del programma resterà a Nicola Porro, giornalista e volto storico dell’informazione Mediaset. Da martedì 23 dicembre e fino a domenica 4 gennaio subentrerà Alessandro Sallusti, fino a pochi giorni fa direttore di "Libero", che condurrà “10 minuti” per l’intero periodo festivo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
