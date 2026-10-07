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Riccardo Fogli 'confuso' a Domenica In, la moglie spiega: "Voleva fare il simpatico"

La moglie Karin Trentini è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo a 'La volta buona'

Riccardo Fogli, Mara Venier, Katin Trentini - La volta buona
Riccardo Fogli, Mara Venier, Katin Trentini - La volta buona
07 ottobre 2026 | 16.22
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Karini Trentini, moglie di Riccardo Fogli, è intervenuta oggi a 'La volta buona' per chiarire lo 'strano' atteggiamento mostrato dal bassista dei Pooh nel corso della scorsa puntata di Domenica In. "Devo cominciare a seguirlo in tour mi sa, mi sta venendo un po' d'ansia", ha detto scherzosamente, riferendosi alle parole del marito, che aveva raccontato di non aver dormito abbastanza durante la notte.

Trentini ha ridimensionato le parole: "Riccardo non è mai stanco. Lui è un simpaticone, voleva fare il divertente e voleva fare la battuta", ha raccontanto, spiegando poi gli impegni del cantautore dopo la puntata "Ha guidato per 300km da Roma a Bologna, avrà fatto la valigie, avrà steso i panni", ha aggiunto, svelando quindi il mistero.

Nel corso della puntata di Domenica, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli erano tutti presenti in studio. Mentre i primi tre sono apparsi attivi nel rispondere alle domande della conduttrice, Fogli era più silenzioso. "Come stai? Ti vedo un po'... Sei sveglio, sì? Vuoi un bicchiere d'acqua?", gli aveva chiesto Mara Venier, notando la sua stanchezza. "Io non amo alzarmi la mattina. Sono un po' ammosciato, si vede?", aveva replicato il cantante.

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riccardo fogli domenica in la volta buona
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