circle x black
Cerca nel sito
 

De Crescenzo a Belve, è polemica: "Perché darle importanza?". Fagnani replica

La replica della conduttrice sui social

Rita De Crescenzo e Francesca Fagnani - (Foto Stefania Casellato)
Rita De Crescenzo e Francesca Fagnani - (Foto Stefania Casellato)
28 ottobre 2025 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Francesca Fagnani interviene sulla polemica nata attorno alla presenza di Rita De Crescenzo tra gli ospiti della prima puntata di Belve, in onda stasera, martedì 28 ottobre, su Rai 2. La presenza della tiktoker, da sempre figura molto divisiva sui social, ha scatenato un ampio dibattito.

Sotto il post con le anticipazioni dell'intervista, pubblicati sul profilo della conduttrice, molti utenti si sono attivati e hanno criticato la scelta, chiedendole spiegazioni sul perché darle così tanta "attenzione". "Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza...", ha scritto in particolare un utente.

Un commento spinoso al quale Fagnani ha deciso di replicare, chiarendo il motivo della sua scelta: "Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità", ha spiegato la giornalista.

Un pensiero poi alla città della tiktoker, Napoli: "Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesca fagnani belve rita de crescenzo rai 2
Vedi anche
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza