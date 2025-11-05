circle x black
Roberta Morise e Enrico Bartolini genitori bis: "È arrivato Geremia"

L'annuncio sui social

Roberta Morise e Enrico Bartolini - fotogramma/ipa
05 novembre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato l'arrivo di un maschietto con una storia condivisa su Instagram: "Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io la mamma non vediamo l'ora di viverla insieme". Queste le parole a corredo di una foto in bianco e nero che ritrae la manina del neonato mentre stringe le dita dei due genitori.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori di Gianmaria il 24 maggio del 2024. E pochi mesi dopo si sono uniti in matrimonio. La showgirl, in un’intervista rilasciata a Gente, aveva confidato le sue sensazioni riguardo la seconda gravidanza: “Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino...", aveva detto Roberta Morise.

La conduttrice aveva condiviso alcuni scatti sui social che annunciavano la gravidanza: "Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d'occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo, tuo Enea", recitava la didascalia. Inizialmente, infatti, il bambino avrebbe dovuto chiamarsi Enea, ma la coppia deve aver cambiato idea scegliendo poi di chiamare il bambino Geremia.

