Roberto Molinelli firma 'Sott'u Sole', brano ufficiale XX Giochi del Mediterraneo

Roberto Molinelli compositore della musica e Melissa Mastrolorenzi autrice del testo, firmano 'Sott'u Sole', il brano ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, scritto da Melissa Mastrolorenzi, interpretato dalla cantante Mietta, eseguito dall’Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città di Taranto e dal Coro dei Volontari dei Giochi del Mediterraneo, con la direzione del Maestro Piero Romano. 'Sott'u Sole', dal ritmo coinvolgente e festoso, racconta i valori, l'identità e lo spirito dei Giochi del Mediterraneo. La musica diventa un ponte tra tradizioni e identità culturali, valorizzando la ricchezza dei popoli coinvolti e promuovendo i valori dell'amicizia, del rispetto reciproco e dell'inclusione.

La composizione di Roberto Molinelli racconta il Mediterraneo attraverso una partitura orchestrale che unisce ritmi, colori e suggestioni delle diverse culture. Le radici della tradizione musicale pugliese e meridionale si intrecciano con gli echi della taranta, le influenze del flamenco e le sonorità nordafricane, dando vita a un brano dinamico e ricco di sfumature. Un viaggio sonoro che restituisce l’immagine di un Mediterraneo non come confine, ma come spazio di incontro, dialogo e condivisione tra popoli e culture.