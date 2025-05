Rocio Munoz Morales si è lasciata scappare un dettaglio curioso sulla sua relazione con Raoul Bova. Ospite oggi, mercoledì 14 maggio, a 'La volta buona', l'attrice e conduttrice televisiva ha raccontato le difficoltà che ha avuto agli inizi della sua carriera quando dalla Spagna si è trasferita in Italia, senza conoscere la lingua.

Il racconto

Rocio Munoz Morales che nel 2012 ha esordito al cinema italiano con la commedia 'Immaturi - Il viaggio', diretta da Paolo Genovese, ha ricordato: "Mi sono ritrovata sul set con tutti che parlavano in italiano e io ero l'unica a comunicare in inglese". "Quando dicono che lo spagnolo e l'italiano si assomigliano, non è assolutamente vero. All'inizio era come russo per me", ha aggiunto.

Occasione per raccontare un dettaglio curioso legato alla sua vita sentimentale. A proposito della sua relazione con l’attore Raoul Bova, nata proprio sul set di Immaturi, Morales ha rivelato: "Comunicavamo in inglese, certamente". "Abbiamo fatto pure l'amore in inglese, non so come... ma ora è un ricordo molto lontano", ha detto tra le risate del pubblico e della conduttrice.

La conversazione è poi degenerata in una gag esilarante: "Adesso lo fate in italiano? Che ne so magari ognuno lo fa nella lingua che preferisce", ha chiesto Cateria Balivo, ironicamente. "Si, certo. Ti immagini? Che cosa complicata...", ha risposto Rocio che è diventata rossa per l'imbarazzo. L'attrice poi ha reagito scherzosamente, lanciando dei cuscini alla conduttrice e urlandole "Basta Caterina, basta".