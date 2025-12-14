circle x black
Cerca nel sito
 

Romina Power a Verissimo: "Con Al Bano rapporti ottimi, non ci vediamo..."

"Ero stata negli Stati Uniti, mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: 'Potresti farti qualche ritocchino'"

Romina Power
Romina Power
14 dicembre 2025 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi i rapporti con Al Bano sono buonissimi: non ci vediamo mai". Romina Power tra battute e ricordi a Verissimo, oggi domenica 14 dicembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, Romina Power risponde in particolare alle domande sul rapporto con l'ex marito Al Bano. "Chi amo, amo per sempre", dice. Perché la separazione, allora? "Quando non si sta bene insieme e non si è felici...". Non mancano stilettate al cantante di Cellino San Marco: "Ero stata negli Stati Uniti, mi ha rivisto dopo qualche anno e mi ha detto: 'Potresti farti qualche ritocchino'. Chissà se anche lui si è fatto un ritocchino, magari al cervello. Scherzo eh...".

Durante il matrimonio con Al Bano, Romina Power ha costruito un rapporto speciale con la mamma dell'ex marito. "Avevo un rapporto straordinario con mia suocera Jolanda, una seconda mamma più che una suocera. Era una donna molto riservata, custodiva i propri sentimenti. Ma eravamo diventate come madre e figlia, non come suocera e nuora", dice ancora. "Mi avrebbe sempre voluto vedere al suo fianco perché non aveva figlie femmine. Era una donna semplice, doveva sempre lavorare. Io la forzavo per portarla al mare e in quei momenti diventava una bambina dopo un'intera vita di lavoro. Io ho sposato la Puglia, ho scelto di continuare a vivere ancora lì...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
romina power verissimo oggi romina power al bano
Vedi anche
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza