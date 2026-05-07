Da domani la serie on-the-run sospesa tra noir e comedy su un'agente e un baby boss pentito

Un'agente sotto copertura alla sua prima, pericolosa missione e un baby boss della camorra costretto a collaborare. Sono i protagonisti di "Rosa Elettrica – In fuga con il nemico", il nuovo thriller in onda Sky Original con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli. La serie, in sei episodi, debutta con le prime due puntate domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.

Prodotta da Sky Studios e Cross Productions per la regia di Davide Marengo ("Il cacciatore"), la serie adatta liberamente l'omonimo romanzo di Giampaolo Simi. Al centro della storia c'è Rosa (Giannetta), giovane e ansiosa agente del Nucleo Protezione Testimoni, a cui viene affidata la scorta di Daniele "Cocìss" Mastronero (Di Napoli), astro nascente di un clan napoletano che ha deciso di pentirsi. Quando Rosa intuisce che l'operazione nasconde un complotto, disobbedisce agli ordini e si dà alla fuga con il testimone. Da quel momento, entrambi diventano bersagli in un viaggio attraverso l'Italia, senza potersi fidare di nessuno.

Nel cast, accanto ai due protagonisti, figurano Elena Lietti nei panni del vicequestore Antonella Reja, superiore di Rosa; Antonia Truppo in quelli di Nunzia Serafino, potente e insospettabile boss soprannominata "Mamma Camorra" e Pasquale Esposito nel ruolo di Saro Incantalupo, boss latitante da oltre vent'anni. Completano il cast Federico Tocci, che interpreta il collega e amico di Rosa, Carlo Morano, Francesco Foti, nel ruolo del Sostituto Procuratore Paolo D'Intrò, figura di spicco dell'Antimafia e Luigi D’Amore, agente del commissariato dove presta servizio Rosa, uno dei favoriti del Comandante Reja. La serie, con head-writer Giordana Mari , vanta una writers' room interamente al femminile. Dopo il debutto dell'8 maggio su Sky Atlantic, "Rosa Elettrica" proseguirà con due nuovi episodi a settimana.