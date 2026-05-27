L’estate musicale italiana parte da Roma. Domenica 31 maggio il Centrale del Foro Italico ospita il grande show del RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, l’evento che inaugura ufficialmente la stagione dei tormentoni estivi con una line up ricchissima di star della musica italiana.

Il concerto, già sold out, sarà trasmesso in diretta dalle 21 su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre) e in streaming su RTL 102.5 Play, permettendo al pubblico di seguire lo spettacolo da tutta Italia.

Per il decimo anniversario, il Power Hits Estate porterà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale: da Achille Lauro ad Annalisa, passando per Blanco, Emma, Fedez, Geolier, Giorgia, Irama, Noemi, Salmo, The Kolors e Pinguini Tattici Nucleari. Oltre trenta artisti si alterneranno in una maratona musicale pensata per far cantare e ballare il pubblico fino a notte fonda.

Grande novità dell’edizione 2026 sarà la conduzione a quattro: sul palco saliranno Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali e Giulia Laura Abbiati, volti amatissimi dagli ascoltatori della prima radio d’Italia.

L’evento non sarà solo musica live. RTL 102.5 promette infatti uno show immersivo e interattivo, con collegamenti in diretta, backstage esclusivi, contenuti social e sorprese per chi seguirà il concerto da casa. Attraverso RTL 102.5 Play gli ascoltatori potranno anche partecipare a iniziative speciali e vincere vacanze e premi durante la serata.

All’esterno del Centrale del Foro Italico sarà allestito anche un red carpet dove gli artisti sfileranno prima delle esibizioni. A raccontare il dietro le quinte saranno Luigi Santarelli e Stefania Iodice, pronti a raccogliere emozioni, interviste e momenti esclusivi dell’evento musicale più atteso dell’inizio estate.

Il RTL 102.5 Power Hits Estate tornerà poi il 1° settembre con il gran finale all’Arena di Verona, già sold out, dove verrà decretata la hit dell’estate 2026.