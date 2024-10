Sabrina Salerno a settembre si è sottoposta a un intervento per il tumore al seno. Poche settimane dopo la showgirl è tornata sui social per aggiornare sulle sue condizioni di salute. "Ho già iniziato la terapia ormonale", ha scritto a corredo di uno scatto in cui si mostra sorridente e piena di coraggio, pronta ad affrontare ogni sfida.

Sabrina Salerno come sta

La cantante è stata operata lo scorso 18 settembre a Treviso dopo un controllo di routine in cui ha scoperto un nodulo maligno al seno . Sabrina Salerno ha condiviso un lungo post esplicativo per spiegare ai fan come sta andando il suo percorso terapeutico post intervento. "Ottobre è stato il mese di un’ estenuante attesa", ha esordito la 56enne.

E continua: "Ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia. Dal 31 ottobre, in Francia, mi aspettano 21 concerti e non vedo l’ora!!!", ha annunciato la cantante che presto tornerà a esibirsi.

"Inutile dire che la percezione che ho oggi della vita è completamente cambiata. All’inizio mi sembrava tutto un incubo, strada facendo ho compreso che, tutto questo stravolgimento, potesse essere un’opportunità di cambiamento personale profondo. Sorrido molto di più alle persone, soprattutto a quelle che non conosco, per contro sono delusa da altre che pensavo di conoscere. Mio marito, mio figlio e alcune amiche sono stati il mio quotidiano supporto e questa è stata la mia più grande fortuna", ha detto Sabrina Salerno consapevole del potere della famiglia in momenti come questi. Poi, il messaggio di solidarietà: "Abbraccio fortissimo tutti, uomini e donne, che in questo momento stanno vivendo un percorso simile o più faticoso del mio. La vita è meravigliosa e vi giuro che mai avrei pensato di scrivere una frase simile a dispetto di tutto!!! Come si cambia… un ex malinconica cronica", ha concluso la showgirl, ricevendo tanti commenti di auguri di buona guarigione.