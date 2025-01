Il popolare attore indiano di Bollywood Saif Ali Khan, 44 anni, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è fuori pericolo dopo essere stato accoltellato da un intruso nella sua casa durante la notte. L'attacco è avvenuto giovedì mattina presto in un quartiere elegante della città indiana di Mumbai, dove Khan vive con la sua famiglia. La polizia della città ha riferito alla Bbc che l'attore è stato ferito dopo una colluttazione tra lui e un uomo non identificato che è entrato in casa sua poco dopo la mezzanotte. La polizia ha formato delle squadre per indagare sulla vicenda.

"Khan è uscito dalla sala operatoria ed è fuori pericolo. Attualmente è in fase di recupero e i medici stanno monitorando i suoi progressi", ha dichiarato l'agente di Khan in un comunicato. Parlando con i giornalisti dopo l'intervento, il dottor Nitin Dange dell'ospedale Lilavati, dove Khan è ricoverato, ha detto che l'attore "ha subito una grave lesione al midollo spinale toracico a causa di un coltello conficcato nella spina dorsale. È stato eseguito un intervento chirurgico per rimuovere il coltello e riparare la perdita di liquido spinale. Altre due ferite profonde sulla mano sinistra e un'altra sul collo sono state riparate dal team di chirurgia plastica".

Khan è sposato con la star di Bollywood Kareena Kapoor Khan e la coppia ha due figli. La famiglia non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche, ma l'agente di Khan ha dichiarato di essere al sicuro.

Cosa è successo

I dettagli esatti dell'aggressione non sono ancora chiari. La polizia ha dichiarato che "una persona sconosciuta" è entrata in casa dell'attore. "In seguito, è scoppiata una discussione tra Khan e l'intruso", ha dichiarato alla Bbc il vice commissario di polizia di Mumbai, Dixit Gedam. L'agente di Khan ha dichiarato che si tratta di un caso di "tentato furto con scasso", ma non ha fornito ulteriori dettagli. "Chiediamo ai media e ai fan di essere pazienti. Si tratta di una questione di polizia".

Chi è la star di Bollywood

Saif Ali Khan, che ha debuttato a Bollywood nel 1993, lavora principalmente nel cinema hindi ed è noto per la sua prontezza di spirito e i suoi tempi comici. Tra i suoi film più popolari ci sono commedie romantiche come 'Dil Chahta Hai' e 'Kal Ho Naa Ho' e recenti drammi d'azione come 'Tanhaji' e 'Devara: Part 1'. Il suo ruolo di antagonista in 'Omkara', adattamento dell'Otello di William Shakespeare acclamato dalla critica nel 2006, è stato ampiamente apprezzato dal pubblico.