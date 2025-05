Sal Da Vinci sarà ospite oggi, sabato 24 maggio, a Verissimo. Il cantante napoletano torna nello studio di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo singolo, dal titolo 'L'amore e tu', in uscita dopo il successo di 'Rossetto e caffè', brano portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2025 in occasione della quarta serata, quella delle cover, con i The Kolors.

Sal Da Vinci, chi è

Sal Da Vinci, all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, è nato a New York il 7 aprile del 1969 perché il padre Mario Da Vinci, cantante e interprete della sceneggiata napoletana, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti d’America.

Sal Da Vinci si è esibito per la prima volta in pubblico quando aveva appena sei anni. Nel 1976 debutta nel mondo della musica e insieme al papà incide la canzone ‘Miracolo 'e Natale’. Nel 1977 debutta in teatro con le sceneggiate ‘Caro papà’ e ‘Senza mamma e senza padre’.

Oltre al teatro, nel 1986 partecipa al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi partecipa al film ‘Troppo forte’, nel ruolo dello scugnizzo Capua. Successivamente, abbandona la recitazione per dedicarsi alla musica. Nel 1992 prende parte al concorso canoro ‘Una voce per Sanremo’ all'interno del contenitore domenicale Domenica in, con Toto Cutugno e Alba Parietti. E nel 1994, partecipa al ‘Festival italiano di musica’ condotto da Mike Bongiorno e Antonella Elia, dove trionfa con la canzone ‘Vera’, che raccoglie enorme successo anche in Sud America.

Nel 2004 realizza, insieme a Lucio Dalla, Gigi D'Alessio e Gigi Finizio, una canzone intitolata ‘Napule’, inserita poi nell'album 'Quanti amori' di Gigi D'Alessio. Partecipa al Festival di Sanremo 2009 con la canzone 'Non riesco a farti innamorare', scritta con Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio e si classifica al terzo posto.

Seguono vari successi radiofonici e collaborazioni, fino al 2024 quando pubblica il nuovo singolo ‘Rossetto e caffè’, brano che diventa un vero e proprio tormentone spopolando su TikTok. Voluto fortemente da i The Kolors, Sal Da Vinci torna a Sanremo nella serata cover dove, con il brano 'Rossetto e caffè' si classificano al decimo posto.

Vita privata

Sal Da Vinci è sposato con Paola Pugliese. Il matrimonio si è celebrato il 22 giugno 1992 e dal loro amore sono nati due figli, Francesco e Annachiara, nati nel 1993 e 1998.