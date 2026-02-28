circle x black
Sal Da Vinci, il 'segreto' del successo: "Piaccio perché sono sincero"

Il cantante è in gara al Festival con il brano 'Per sempre sì'

Sal Da Vinci - fotogramma/ipa
Sal Da Vinci - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Piaccio perché sono sincero e onesto". Sal Da Vinci - ospite oggi nello studio-glass de La volta buona a pochi passi dall’Ariston - ha parlato del successo che sta vivendo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 dove il cantautore napoletano è in gara con il brano 'Per sempre sì'.

Sal Da Vinci, vanta una carriera lunga piena di successi ma anche di tante cadute. A Caterina Balivo il cantante ha ammesso di essere arrivato fin qui grazie alla perseveranza: "Io ho lottato per i miei sogni, anche grazie all'aiuto della mia famiglia". Un legame, quello familiare, che definisce il suo "rifugio più sicuro".

Ai giovani che sognano il successo e di calcare un palco così importante come quello di Sanremo, il cantautore ha lanciato un messaggio forte e chiaro: "C’è bisogno di faticare, i giovani mollano dopo la prima fatica, non si fa".

Il cantautore napoletano, tra gli artisti più amati di questa edizione del Festival, ha provato a spiegare l'affetto che sta ricevendo dal pubblico: "Non so dare una spiegazione a tutto questo successo credo che la gente in me ha ritrovato il mondo dell'onesta, del rispetto, del sentimento e della sincerità".

Nonostante tanti anni di carriera, lo stupore rimane: "Io sono stupito anche se faccio questo mestiere da tanti anni, io credo che nulla ci è dovuto. È un dono che noi riceviamo, sarebbe un peccato sprecarlo".

