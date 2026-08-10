circle x black
Cerca nel sito
 

Salmo ricoverato in ospedale, come sta il rapper

Il rapper sardo lo ha annunciato sui social ai fan, promettendo che si rimetterà per la prossima data del tour

Salmo - fotogramma/ipa
Salmo - fotogramma/ipa
10 agosto 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Salmo è stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. Lo ha annunciato lo stesso rapper che sui social ha voluto rassicurare i fan con un post. "Stanotte mi hanno ricoverato per problemi di salute, ora sto meglio e da domani salirò di nuovo sul palco", ha scritto pubblicando il post ieri, domenica 9 agosto.

"Grazie ai ragazzi del pronto soccorso policlinico San Marco di Catania", ha spiegato il rapper non entrando dei dettagli. Non è chiaro dunque quali siano stati i motivi del ricovero, avvenuto la notte tra il 7 e l'8 agosto, ma Salmo è tornato sul palco per continuare il suo tour estivo ieri a Catania e oggi, lunedì 10 agosto, a Palermo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salmo salmo ricoverato salmo come sta
Vedi anche
News to go
Chiusura estiva del Parlamento, le date
Jovanotti e Alfa portano la loro 'Buon vento' sul palco di Olbia - Video
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza