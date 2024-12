Bresh a Sanremo 2025. Oggi, domenica 1 dicembre, sono stati annunciati i cantanti Big del Festival della Canzone italiana, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Tra i 30 nomi dei cantanti protagonisti che gareggeranno alla kermesse, spunta anche quello di Bresh.

Chi è Bresh

Bresh, al secolo Andrea Brasi, è nato a Lavagna il 28 giugno del 1996. Nella sua generazione, è uno dei nomi più noti della scena rap legata alla Liguria. Il cantautore e rapper italiano ha già calcato il palco del Festival di Sanremo lo scorso anno, per duettare insieme a Emma Marrone nella serata delle cover in un medley dei maggiori successi di Tiziano Ferro.

La carriera

Il percorso di Bresh inizia nel 2013 con il mixtape intitolato ‘Cosa vogliamo fare’. Quindi, la crescita con le collaborazioni con Tedua e Izi. Il dna ligure è evidente: Bresh è legato artisticamente a Fabrizio De Andrè, che il rapper ascolta sin dalla giovane età.

Bresh conquista le classifiche con la sua hit ‘Guasto d’amore’ che diventa il coro da stadio per il Genoa, la canzone, infatti, altro non è che una dedica d’amore alla squadra di calcio e più in generale alla sua città d’infanzia, Bogliasco, un piccolo comune in provincia di Genova. Quindi con a Ernia e Fabri Fibra pubblica ‘Parafulmini’, canzone che ottiene un enorme successo, così come ‘Nightmares’ in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari.

Vita privata

Andrea Brasi è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, motivo per il quale non pubblica mai nulla sui suoi profili social che non siano contenuti legati alla musica. Ma nell’aprile 2023 ha ufficializzato la sua storia sentimentale con Elisa Maino, influencer da oltre 3 milioni di follower su Instagram.