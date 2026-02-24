circle x black
Sanremo 2026, come si votano le canzoni? Regolamento, numeri, costi

La 76esima edizione del Festival al via oggi fino a sabato 28 febbraio 2026

Carlo Conti - fotogramma/ipa
24 febbraio 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
Come si votano le canzoni? Da stasera, martedì 24 febbraio, a sabato 28 andrà in onda in diretta su Rai 1, Sanremo 2026. Gli spettatori da casa potranno votare, dalla seconda alla quinta serata, ossia da domani 25 febbraio fino alla serata finale, la propria preferenza attraverso il televoto, contribuendo a decidere chi sarà il vincitore finale.

Come funziona il televoto

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre - che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso.

I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto.

Le giurie

Le giurie che potranno votare sono tre: sala stampa tv e web, televoto del pubblico e giuria delle radio.

Nella prima serata di oggi, tuttavia, voteranno le esibizioni solo la giuria della sala stampa, tv e web. Dopo la votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni ascoltate e i primi 5 brani saranno comunicati al pubblico senza ordine di piazzamento.

Sistema televoto: seconda serata

Nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno 15 artisti in gara nella categoria 'Campioni'. Le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio.

All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni ascoltate. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento.

La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

Sistema televoto: terza serata

Nella terza serata, giovedì 26 febbraio, si esibiranno i restanti 15 cantanti in gara. La votazione avviene con lo stesso criterio della precedente serata. Le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio.

All’esito del risultato della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni ascoltate. Saranno comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni nella classifica, senza ordine di piazzamento.

La votazione tramite televoto avrà un peso percentuale del 50% sul risultato della votazione in serata: televoto 50%; giuria delle radio 50%.

Sistema televoto: quarta serata

La quarta serata, venerdì 27 febbraio, è dedicata alle cover in cui si esibiranno i 30 big. Le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio.

I 30 big, che canteranno una canzone del repertorio italiano o internazionale, verranno giudicati da tutte le giurie: televoto (34%), sala stampa tv e web (33%), radio (33%). L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover.

Sistema televoto: quinta e ultima serata

Nella quinta e ultima serata, sabato 28 febbraio, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria campioni. Le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala, stampa, tv e web e dalla giuria delle radio.

Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato della prima, seconda e terza serata, al fine di determinare quindi una classifica delle 30 canzoni in gara.

I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e le loro performance saranno giudicate dalle tre giurie. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026.

Quando si vota per le nuove proposte?

Nella seconda serata, mercoledì 25 febbraio, si esibiranno anche i giovani cantanti della categoria nuove proposte. Le nuove proposte saranno suddivise in due coppie. I due più votati dal televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio, accederanno alla terza serata. I due finalisti delle nuove proposte si sfideranno e verrà annunciato il vincitore della categoria.

