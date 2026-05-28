circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Maria De Filippi verso il festival 2027: per una sera al fianco di De Martino

La presenza della conduttrice Mediaset sempre più probabile. Il nuovo direttore artistico è già immerso nella costruzione dell'impianto dello show e nella ricognizione musicale, che dovrebbe portare ad una riduzione del numero dei Big in gara. Sullo sfondo, le preoccupazioni familiari legate a Belen e al figlio Santiago

Stefano De Martino e Maria De Filippi - Ipa
Stefano De Martino e Maria De Filippi - Ipa
28 maggio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Maria De Filippi non ha intenzione di perdersi il debutto alla conduzione e direzione artistica di Sanremo di uno dei suoi ‘pupilli’ più cari, Stefano De Martino, che proprio nel talent ‘Amici’ mosse i primi passi televisivi nel 2009. Parte da questa suggestione l’indiscrezione sempre più insistente, raccolta dall'Adnkronos, sulla probabile presenza della regina delle conduttrici Mediaset alla coconduzione di almeno una serata del festival 2027. Per ora, nessuna notizia ufficiale trapela dall'entourage di De Martino o da quello della De Filippi né tantomeno dalla Rai, che intende rispettare l'autonomia delle scelte del nuovo direttore artistico. Quel che è certo è che De Martino è già al lavoro sul Festival: dalla formazione della squadra con cui selezionerà le canzoni in gara e definirà l’impianto dello show, alla stesura del regolamento di Sanremo 2027.

CTA

In particolare, il conduttore è impegnato da settimane in una full immersion musicale, tra incontri con i principali player dell’industria discografica e ricognizioni dal vivo. È stato avvistato nella platea di diversi concerti - a partire da quello della popstar spagnola Rosalía - ma anche in festival più underground, come accaduto lo scorso weekend al Mi Ami di Milano. Un’attività di scouting propedeutica al lungo lavoro di selezione del cast del Festival 2027, che De Martino - a quanto apprende l'Adnkronos - sarebbe intenzionato a ridurre sensibilmente nel numero dei Big in gara rispetto alle ultime edizioni: si parla di 24-26 artisti.

Un impegno complesso, su cui De Martino appare determinato a non derogare e su cui è già concentrato. Anche se negli ultimi giorni le condizioni di salute dell’ex moglie, Belen Rodriguez, lo hanno inevitabilmente coinvolto sia emotivamente sia sul piano pratico: oltre al legame d’affetto che, al di là delle polemiche pubbliche, ancora li unisce, c’è la comprensibile attenzione nei confronti del figlio Santiago, che oggi ha 13 anni. Per stare vicino a Belen e al ragazzo, che vivono a Milano, De Martino ha modificato nei giorni scorsi tutti i suoi impegni romani legati ad 'Affari tuoi', che dalla prossima stagione dovrebbe comunque essere realizzato dal capoluogo lombardo. (di Antonella Nesi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2027 sanremo 2027 stefano de martino sanremo 2027 presentatore sanremo 2027 maria de filippi maria de filippi sanremo 2027
Vedi anche
Cartoons on the Bay, si parte con il regista de 'La Bella e La Bestia' Kirk Wise - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Ebola, rientro in Italia per una dottoressa italiana entrata in contatto con un malato in Congo
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza