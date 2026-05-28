La presenza della conduttrice Mediaset sempre più probabile. Il nuovo direttore artistico è già immerso nella costruzione dell'impianto dello show e nella ricognizione musicale, che dovrebbe portare ad una riduzione del numero dei Big in gara. Sullo sfondo, le preoccupazioni familiari legate a Belen e al figlio Santiago

Maria De Filippi non ha intenzione di perdersi il debutto alla conduzione e direzione artistica di Sanremo di uno dei suoi ‘pupilli’ più cari, Stefano De Martino, che proprio nel talent ‘Amici’ mosse i primi passi televisivi nel 2009. Parte da questa suggestione l’indiscrezione sempre più insistente, raccolta dall'Adnkronos, sulla probabile presenza della regina delle conduttrici Mediaset alla coconduzione di almeno una serata del festival 2027. Per ora, nessuna notizia ufficiale trapela dall'entourage di De Martino o da quello della De Filippi né tantomeno dalla Rai, che intende rispettare l'autonomia delle scelte del nuovo direttore artistico. Quel che è certo è che De Martino è già al lavoro sul Festival: dalla formazione della squadra con cui selezionerà le canzoni in gara e definirà l’impianto dello show, alla stesura del regolamento di Sanremo 2027.

In particolare, il conduttore è impegnato da settimane in una full immersion musicale, tra incontri con i principali player dell’industria discografica e ricognizioni dal vivo. È stato avvistato nella platea di diversi concerti - a partire da quello della popstar spagnola Rosalía - ma anche in festival più underground, come accaduto lo scorso weekend al Mi Ami di Milano. Un’attività di scouting propedeutica al lungo lavoro di selezione del cast del Festival 2027, che De Martino - a quanto apprende l'Adnkronos - sarebbe intenzionato a ridurre sensibilmente nel numero dei Big in gara rispetto alle ultime edizioni: si parla di 24-26 artisti.

Un impegno complesso, su cui De Martino appare determinato a non derogare e su cui è già concentrato. Anche se negli ultimi giorni le condizioni di salute dell’ex moglie, Belen Rodriguez, lo hanno inevitabilmente coinvolto sia emotivamente sia sul piano pratico: oltre al legame d’affetto che, al di là delle polemiche pubbliche, ancora li unisce, c’è la comprensibile attenzione nei confronti del figlio Santiago, che oggi ha 13 anni. Per stare vicino a Belen e al ragazzo, che vivono a Milano, De Martino ha modificato nei giorni scorsi tutti i suoi impegni romani legati ad 'Affari tuoi', che dalla prossima stagione dovrebbe comunque essere realizzato dal capoluogo lombardo. (di Antonella Nesi)