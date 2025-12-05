circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Big e social: Instagram unisce tutti, Fedez domina

Instant Mood di Arcadia sui 30 artisti in gara

Sanremo, il teatro Ariston - Fotogramma
Sanremo, il teatro Ariston - Fotogramma
05 dicembre 2025 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il palco dell'Ariston come specchio delle abitudini social delle diverse generazioni di artisti. In vista della 76esima edizione del Festival di Sanrem o, un'analisi della società Arcadia sui profili dei 30 Big in gara rivela un panorama digitale frammentato: se Instagram si conferma il terreno comune che unisce tutti, da Patty Pravo a LDA, è su Facebook e TikTok che emergono le differenze più nette, con la Gen Z che mostra una chiara preferenza per la piattaforma di video brevi e un progressivo abbandono di quella di Meta.

Instagram piattaforma regina del Festival, Fedez domina i social

Instagram si conferma la piattaforma regina e trasversale, l'unica a registrare la presenza di tutti e 30 gli artisti in gara. Unisce in modo omogeneo le generazioni, diventando il vero diario di bordo ufficiale dell'avventura sanremese per ogni concorrente. A dominare in termini di seguito è Fedez con 13,4 milioni. La top 5 prosegue con Elettra Lamborghini (7 milioni); J-Ax (2,8 milioni); Luchè (1,6 milioni) e Arisa (1,4 milioni).

Quasi un plebiscito anche per TikTok, la piattaforma preferita dai più giovani. Ben 28 artisti su 30 hanno un profilo attivo. Le uniche eccezioni sono Patty Pravo e Maria Antonietta (che duetterà con Colombre). Anche qui, Fedez guida la classifica dei follower (6,2 milioni). A seguire: Elettra Lamborghini (3,2 milioni); J-Ax (659 mila); Aka 7even (620 mila) e Sal Da Vinci: (549 mila).

La vera frattura emerge però su Facebook. Nonostante sia la piattaforma con il maggior numero di utenti attivi in Italia, ben 8 artisti in gara, appartenenti principalmente alla Gen Z, non hanno una pagina ufficiale. Gli assenti sono la Gen Z: LDA (classe 2003), Aka 7even (2000), Chiello (1999), Samurai Jay (1998), Tredici Pietro (1997), Eddie Brok (1997). E dai Millennial: Nayt (1994), Maria Antonietta (1987). La classifica dei più seguiti su Facebook sono: Fedez (2,5 milioni); J-Ax (2,2 milioni); Elettra Lamborghini (1,4 milioni); Francesco Renga: (943mila) e Arisa (727 mila).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Instagram Facebook TikTok
Vedi anche
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza