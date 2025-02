Dove Cameron, fidanzata di Damiano David, sarà presente questa sera, mercoledì 12 febbraio, al Festival di Sanremo 2025. La modella e attrice statunitense sarà seduta in platea per applaudire al superospite della seconda serata, Damiano David, l'ex frontman dei Maneskin. Ma chi è il nuovo amore del cantante romano?

Dove Cameron, chi è

Chloe Celeste Hosterman all’anagrafe, meglio nota come Dove Cameron è una cantante e attrice statunitense. Classe 1996, Dove è nata a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Scopre il suo talento per la recitazione molto presto e a 14 anni si trasferisce a Los Angeles per dedicarsi totalmente al mondo dello spettacolo.

Nel 2013 debutta nel 2013 con il doppio ruolo delle gemelle Liv e Maddie nella serie Disney Liv e Maddie. Ma il successo arriva quando Dove Cameron veste i panni di Mal, la figlia di Malefica, nella trilogia di film Descendants. Nel 2021 entra nel cast della serie Schmigadoon! e viene scelta come co-protagonista del live action di Le Superchicche.

Parallelamente al mondo del cinema, dal 2013 si dedica alla carriera musicale. Nel 2015 forma il duo musicale The Girl and the Dreamcatcher con l'allora fidanzato Ryan McCartan, pubblicando l'EP Negatives. La collaborazione tra i due si conclude nel 2016, ma la carriera musicale di Dove continua come solista.

Nel 2019 escono i singoli di successo come So Good e Remember Me. Nel 2022 pubblica il brano Boyfriend, destinato a diventare un successo radiofonico e super virale su TikTok e vince il premio come Miglior artista esordiente agli MTV Video Music Awards. Nel 2023 rilascia l'album di debutto Alchemical: Volume 1, ottenendo l’accesso come artista musicale di fama internazionale.

La scomparsa del papà

Nel 2011, l’attrice adotta legalmente il nome "Dove" in onore al padre scomparso tragicamente, l'uomo si suicidò. "Dove" ossia "colomba" era il dolce vezzeggiativo con cui il genitore la chiamava.

A Vanity Fair ha spiegato il significato del tatuaggio che ha sul polso, il nome "Chloe": "È il mio nome di battesimo. Ma mio padre mi chiamava Dove: ero pallida, minuta e lo usava come un vezzeggiativo. Quando lui è morto io non c’ero e non ho potuto salutarlo, quindi ho cambiato il mio nome in Dove. È stato il mio modo di dirgli arrivederci".

La relazione con Damiano David

La relazione con Damiano David comincia nel 2023, dopo che il frontman dei Maneskin ha chiuso la sua lunga relazione con Giorgia Soleri. Damiano David e Dove Cameron sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Sydney, Bondi Beach. Nei mesi successivi i due hanno confermato il flirt e ormai fanno coppia fissa, dichiarandosi amore sui social network.

Prima di Damiano, Dove Cameron ha avuto un importante relazione con Ryan McCartan, suo collega conosciuto sul set di Descendants.

Dove Cameron ha dichiarato di essere ‘queer’: “Il mio coming out non significa solo espormi su chi mi piace o con chi voglio andare a letto, ma è soprattutto mostrarmi per come sono”