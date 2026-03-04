L'onda lunga di Sanremo 2026 travolge le classifiche musicali italiane. I brani del Festival monopolizzano vendite e streaming e invadono l'airplay radiofonico, ma ogni piattaforma incorona un re diverso. Nella classifica Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), che fotografa vendite fisiche e digitali, a imporsi è la coppia Fedez e Marco Masini con 'Male necessario'. Al secondo posto si piazza Ditonellapiaga con 'Che fastidio!', seguita da Sayf con 'Tu mi piaci tanto'. A sorpresa, il vincitore del Festival, Sal Da Vinci, con la sua 'Per sempre sì' si ferma all'undicesimo posto, fuori dalla top 10 ufficiale.

Lo streaming audio

Lo scenario cambia radicalmente sulle piattaforme di streaming audio. Su Spotify Italia, il dominatore assoluto è 'Ossessione' di Samurai Jay, che sfiora 1,2 milioni di stream giornalieri. Seguono Tu mi piaci tanto" di Sayf (oltre 1 milione di stream) e, al terzo posto, proprio Sal Da Vinci con "Per sempre sì", che dimostra comunque una grande forza con oltre 840.000 ascolti. La tendenza è confermata da Apple Music, dove Samurai Jay e Sayf guidano la classifica, con Da Vinci stabile sul podio.

Classifica YouTube

Il riscatto definitivo per il vincitore del Festival arriva però da YouTube. Nella classifica Trending Music Videos, il videoclip ufficiale di "Per sempre sì" conquista la prima posizione con oltre 6,2 mln di visualizzazioni. Alle sue spalle si piazzano "Tu mi piaci tanto" di Sayf (2,7 mln di visualizzazioni) e il video di "Poesie clandestine" (quasi 1,7 mln). Anche le radio hanno scelto i loro preferiti, premiando un altro nome ancora. Secondo la classifica EarOne Sanremo il brano più trasmesso della kermesse è "Che Fastidio!" di Ditonellapiaga. Sul podio radiofonico salgono anche "I Romantici" di Tommaso Paradiso e "Male necessario" di Fedez e Masini, mentre il vincitore Da Vinci è quinto.