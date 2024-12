Sanremo Giovani, in semifinale Angelica Bove, Questo e Quello, Vale Lp e Lil Jolie

Con il quarto appuntamento, trasmesso ieri su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di Via Asiago e condotto da Alessandro Cattelan , si è delineata la griglia completa degli artisti che parteciperanno alla semifinale di 'Sarà Sanremo', in programma il prossimo 10 dicembre. Dalle iniziali 24 giovani promesse della musica italiana, il numero dei concorrenti si è ridotto a 12 nel corso delle prime quattro puntate. Gli ultimi artisti a superare il turno sono stati Angelica Bove, Questo e Quello, Vale LP e Lil Jolie, che si aggiungono ai già qualificati nelle precedenti serate: Arianna Rozzo, Alex Wyse, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi .

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai 'giurati fuori onda' Carlo Conti e Claudio Fasulo - vicedirettore della direzione intrattenimento Prime Time. Escono dalla gara, comunque con il plauso della giuria, Dea Culpa, Orion, Sea John.

E la serata del 10 dicembre a questo punto promette scintille con 6 sfide dirette per contendersi l’accesso alla finale di 'Sarà Sanremo', in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan.