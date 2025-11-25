circle x black
Sanremo giovani, stasera la terza puntata: chi sono i cantanti in gara

Continua, in seconda serata su Rai 2, il concorso canoro

Gianluca Gazzoli, Carlo Conti e la Commissione musicale
25 novembre 2025 | 08.43
Redazione Adnkronos
Stasera, martedì 25 novembre, torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, 'Sanremo giovani', con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

I cantanti

Stavolta nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Cainero ('Nuntannamurà'), Caro Wow ('Cupido'), Deddè ('Ddoje Criature'), Mimì ('Sottovoce'), Petit ('Un bel casino') e Welo con 'Emigrato'.

La giuria

A giudicare i cantanti la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai "giurati fuori onda" Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Come funziona il concorso

Ogni martedì, fino al 2 dicembre, si svolgeranno 4 eliminatorie, in cui si sfideranno 3 coppie di artisti. Poi il 9 dicembre si terrà la semifinale a 12, sempre con il meccanismo della sfida diretta.

I 6 selezionati approderanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima 'Sarà Sanremo', quando i due artisti prescelti staccheranno il biglietto per il Festival 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, votati dalla medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.

Quando e dove vederlo

Il secondo appuntamento con 'Sanremo giovani' sarà trasmesso in seconda serata su Rai 2 e RaiPlay, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, e su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli.

Tag
Sanremo giovani gianluca gazzoli sanremo giovani stasera sanremo giovani 2025
