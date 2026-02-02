circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Luca Argentero: "Io ospite? Non so ancora nulla"

L'attore risponde ai rumors sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo

- (Ipa)
- (Ipa)
02 febbraio 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Non so ancora nulla sulla mia partecipazione a Sanremo. Non voglio dire inesattezze. In qualsiasi veste arrivi l’invito è sempre ben accetto. Io sono stato al Festival tante volte e sarei felicissimo di tornarci”. Così l’attore Luca Argentero risponde ai rumors sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo, in occasione della presentazione della serie Netflix ‘Motorvalley’.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sanremo Festival di Sanremo Netflix luca argentero luca argentero sanremo
Vedi anche
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza