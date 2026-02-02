Sanremo, Luca Argentero: "Io ospite? Non so ancora nulla"

“Non so ancora nulla sulla mia partecipazione a Sanremo. Non voglio dire inesattezze. In qualsiasi veste arrivi l’invito è sempre ben accetto. Io sono stato al Festival tante volte e sarei felicissimo di tornarci”. Così l’attore Luca Argentero risponde ai rumors sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo in veste di ambasciatore della fiction italiana nel mondo, in occasione della presentazione della serie Netflix ‘Motorvalley’.