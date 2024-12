Povia si aggiunge alla lista dei cantanti che sono stati esclusi dai Big di Sanremo 2025. Giuseppe Povia ha espresso l'amarezza di essere stato scartato da Carlo Conti, in un video che ha condiviso sul suo profilo social dove non ha nascosto le difficoltà e l'impatto che la notizia ha avuto sulle sue condizioni di salute.

Povia escluso dai Big

"Non è un video polemico, ho visto il mio nome tra i non ammessi a Sanremo nel 2025 ed è vero", ha esordito l'artista, che conserva ancora tanta delusione per essere stato escluso, anche quest'anno, dalla lista dei Big, annunciati da Carlo Conti al Tg1 domenica 1 dicembre.

"Voglio dirvi che questa volta sono stato malissimo, nel mese di attesa, con l’ansia a mille, mai come questa volta. L’altra sera ho perso totalmente conoscenza perché non riuscivo a respirare per l’asma, l’ho sempre tenuta a bada ma non ho dormito per un mese dunque mi sarò indebolito per quello. Ma sono felice di essere qui per raccontarlo", ha spiegato il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2006 con il brano "Vorrei avere il becco".

Con una leggera vena polemica, Povia ha spiegato il motivo per cui promuoverà il brano anche dopo l’esclusione dalla lista dei Big: "Carlo Conti ha detto che i brani scartati quest’anno potrebbero andare bene anche l’anno prossimo ma – continua Povia - a me non l’ha detto, quindi pubblicherò questa canzone in ogni caso e si chiama ‘Arbitro’".

Un brano diverso da quelli che solitamente vengono scelti per Sanremo: "Una canzone non ordinaria, io cerco sempre di portare qualcosa di diverso, di forte impatto" e spiega: "Non è una canzone polemica, ma di incoraggiamento e di positività per le persone".

"Quest’anno ci ho provato tantissimo, sono 15 anni che non riesco a rientrare a Sanremo o in tv per qualche intervista o ospitata musicale", spiega Povia pensando che il motivo potrebbe essere legato ai temi delicati a cui fanno riferimento i suoi testi: "Magari sono dei temi che non mettono d’accordo tutti, ma sicuramente non fanno del male a nessuno", ha concluso l’artista non vergognandosi di esprimere la sua delusione.