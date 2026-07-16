A Sanremo 2027 non ci sarà una sezione Nuove Proposte. Il vincitore di Sanremo Giovani gareggerà direttamente con i Big nel festival di febbraio. La notizia, che era nell'aria, è stata pubblicata oggi anche da Dagospia.

D'altronde, nella formula totalmente rinnovata del regolamento del festival di De Martino, con tutti i Big sul palco tutte le sere, e con la novità della serata 'Performance' che servirà anche a selezionare il rappresentante italiano all'Eurovison Song Contest, era intuibile che il nuovo direttore artistico scegliesse di rinunciare ad uno spazio separato per le Nuove Proposte, valorizzando invece il meccanismo vincente (testato in anni recenti anche da Claudio Baglioni e Amadeus) con i Giovani direttamente in gara tra i Big. Meccanismo che ha portato negli ultimi anni al successo di nomi come Mahmood, Tananai e Clara.

A quanto apprende l'Adnkronos, i finalisti di Sanremo Giovani che si sfideranno i 18 dicembre in prima serata su Rai1, saranno 6, di cui 3 provenienti dal concorso Area Sanremo e tre dalla selezione della commissione musicale del festival guidata da De Martino.

Non è ancora noto quale sarà il format con cui si arriverà ai finalisti ma sarà molto verosimilmente ospitato nella fascia dell'access prime, che vede grande protagonista De Martino da due anni con 'Affari Tuoi'. In Rai, bocche cucite sulla formula scelta che potrebbe essere uno spazio ex novo oppure uno spin off di 'Affari Tuoi'.

Una cosa è certa: la notizia dell'ingresso del vincitore di Sanremo Giovani direttamente tra i Big, farà felici anche i discografici, visto che il presidente della Fimi, Enzo Mazza, in un'intervista all'Adnkronos del 7 luglio scorso, l'aveva auspicato: "Mi auguro che si torni alla formula che permette ai vincitori di Sanremo Giovani di accedere direttamente alla gara dei Big e non in una gara separata delle Nuove Proposte".