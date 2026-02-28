Francesco Renga con il brano 'Il meglio di me' apre la finale della 76esima edizione del Festival
Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con 'Il meglio di me'. L'ultima esibizione, prevista attorno all'1.15, è di Eddie Brock con il brano 'Avvoltoi'.
Dopo, verrano svelati i 5 finalisti e poi alle 2:00 è prevista la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del Festival.
01 – Elettra Lamborghini - 'Il meglio di me'
02 – Chiello - 'Ti penso sempre'
03 – Raf - 'Ora e per sempre'
04 – Bambole di Pezza - 'Resta con me'
05 – Leo Gassmann - 'Naturale'
06 – Malika Ayane - 'Animali notturni'
07 – Tommaso Paradiso - 'I romantici'
08 – J-Ax - 'Italia starter pack'
09 – LDA & AKA 7EVEN - 'Poesie clandestine'
10 – Serena Brancale - 'Qui con me'
11 – Patty Pravo - 'Opera'
12 – Sal Da Vinci - 'Per sempre sì'
13 – Elettra Lamborghini - 'Voilà'
14 – Ermal Meta - 'Stella stellina'
15 – Ditonellapiaga - 'Che fastidio!'
16 – Nayt - 'Prima che'
17 – Arisa - 'Magica favola'
18 – Sayf - 'Tu mi piaci tanto'
19 – Levante - 'Sei tu'
20 – Fedez & Masini - 'Male necessario'
21 – Samurai Jay - 'Ossessione'
22 – Michele Bravi - 'Prima o poi'
23 – Fulminacci - 'Stupida fortuna'
24 – Luhè - 'Labirinto'
25 – Tredici Pietro - 'Uomo che cade'
26 – Mara Sattei - 'Le cose che non sai di me'
27 – Dargen D'Amico - 'AI AI'
28 – Enrico Nigiotti - 'Ogni volta che non so volare'
29 – Maria Antonietta e Colombre - 'La felicità e basta'
30 – Eddie Brock - 'Avvoltoi'