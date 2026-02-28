circle x black
Sanremo, scaletta serata finale: ordine dei cantanti di oggi

Francesco Renga con il brano 'Il meglio di me' apre la finale della 76esima edizione del Festival

Teatro Ariston - fotogramma/ipa
Teatro Ariston - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell'Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con 'Il meglio di me'. L'ultima esibizione, prevista attorno all'1.15, è di Eddie Brock con il brano 'Avvoltoi'.

Dopo, verrano svelati i 5 finalisti e poi alle 2:00 è prevista la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del Festival.

La scaletta

01 – Elettra Lamborghini - 'Il meglio di me'

02 – Chiello - 'Ti penso sempre'

03 – Raf - 'Ora e per sempre'

04 – Bambole di Pezza - 'Resta con me'

05 – Leo Gassmann - 'Naturale'

06 – Malika Ayane - 'Animali notturni'

07 – Tommaso Paradiso - 'I romantici'

08 – J-Ax - 'Italia starter pack'

09 – LDA & AKA 7EVEN - 'Poesie clandestine'

10 – Serena Brancale - 'Qui con me'

11 – Patty Pravo - 'Opera'

12 – Sal Da Vinci - 'Per sempre sì'

13 – Elettra Lamborghini - 'Voilà'

14 – Ermal Meta - 'Stella stellina'

15 – Ditonellapiaga - 'Che fastidio!'

16 – Nayt - 'Prima che'

17 – Arisa - 'Magica favola'

18 – Sayf - 'Tu mi piaci tanto'

19 – Levante - 'Sei tu'

20 – Fedez & Masini - 'Male necessario'

21 – Samurai Jay - 'Ossessione'

22 – Michele Bravi - 'Prima o poi'

23 – Fulminacci - 'Stupida fortuna'

24 – Luhè - 'Labirinto'

25 – Tredici Pietro - 'Uomo che cade'

26 – Mara Sattei - 'Le cose che non sai di me'

27 – Dargen D'Amico - 'AI AI'

28 – Enrico Nigiotti - 'Ogni volta che non so volare'

29 – Maria Antonietta e Colombre - 'La felicità e basta'

30 – Eddie Brock - 'Avvoltoi'

