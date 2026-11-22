Sono Florinda, Petit, Santamarea, Lens, Nausica e l'Inganno e Primogenito.

Sono stati scelti i sei finalisti di 'Sarà Sanremo'. Si restringe così a sei nomi la corsa verso l'unico posto disponibile tra i Campioni del Festival di Sanremo 2027. Si sono concluse a Sanremo le audizioni live di Sanremo Giovani 2026 e la commissione musicale presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino ha scelto i sei finalisti che l'11 dicembre si sfideranno in prima serata su Rai1 a 'Sarà Sanremo'. A contendersi la vittoria saranno Florinda, Petit e Santamarea per il percorso di Sanremo Giovani, insieme a Lens, Nausica e l'Inganno e Primogenito provenienti da Area Sanremo.

Tra i finalisti figurano alcuni nomi già conosciuti al pubblico dei talent e delle competizioni musicali: Petit è stato tra i protagonisti di 'Amici'; i Santamarea arrivano al traguardo dopo la vittoria a Musicultura; Nausica e l'Inganno, progetto guidato da Giordana Petralia, aveva già raggiunto la finale di Sanremo Giovani nel 2023 con il brano 'Favole'.

I sei artisti emergono da una selezione che, dopo l'ascolto di tutte le candidature, aveva portato all'individuazione di 30 concorrenti complessivi, equamente suddivisi tra Sanremo Giovani e Area Sanremo. Le nuove audizioni live, svoltesi nel weekend nella città ligure alla presenza di De Martino, hanno quindi ridotto il gruppo ai sei finalisti che saliranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo per giocarsi l'accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival 2027. Nel corso della stessa serata saranno inoltre annunciati i 23 Big in gara alla 77esima edizione della manifestazione, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio prossimi.

"Sanremo Giovani si conferma un osservatorio privilegiato sulla creatività e sull'energia della musica italiana. Il percorso di selezione ha messo in luce artisti capaci di unire talento, una forte impronta identitaria e originalità, portando alla scelta dei sei artisti che si contenderanno la finale. Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai1", afferma Stefano De Martino. A giudicare i sei finalisti sarà lo stesso direttore artistico insieme a Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, al maestro Pino Perris, a Ema Stokholma e al vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo. Con la nuova formula introdotta quest'anno, Sanremo Giovani incoronerà un solo vincitore, che entrerà direttamente nel cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2027.