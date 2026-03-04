circle x black
Sanremo, Trentino Alto-Adige non ha mai vinto Festival ma esulta con 'My Combo'

Un appassionato spettatore di Bolzano ha previsto l’andamento della gara con una 'My Combo' che ha fruttato una vincita record

Sanremo, Trentino Alto-Adige non ha mai vinto Festival ma esulta con 'My Combo'
04 marzo 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Festival di Sanremo, si sa, appassiona sempre più utenti che vivono la kermesse come un’opportunità di condivisione e divertimento. Parte di questa esperienza è la creazione della propria squadra del cuore, ma anche la possibilità di immaginare chi sarà il vincitore. Quest’anno un appassionato spettatore di Bolzano ha previsto l’andamento della gara con una 'My Combo' che ha fruttato una vincita record pari a 760 volte la posta per una somma di 49.756,72 euro.

'My Combo' è la funzionalità di Sisal che permette di disegnare il finale di un evento attimo per attimo attraverso la combinazione di più quote. Con questa vittoria il Trentino Alto-Adige torna sotto i riflettori del Festival. La regione, infatti, gode di un record che condivide con Umbria, Marche e Calabria: nessun artista trentino, umbro, marchigiano o calabrese ha mai vinto il Festival. E così quest'anno, a prendersi la scena e la "gloria", ci ha provato un appassionato. Ma su cosa aveva puntato? Elettra Lamborghini non sarebbe stata l’ultima posizionandosi sopra Eddie Brock; Levante avrebbe ottenuto un posizionamento migliore di Malika Ayane; LDA e AKA 7even sarebbero arrivati prima di Luchè, previsione avveratasi per una sola posizione. Anche Serena Brancale superata da Arisa era parte della visione del fan del Festival, che guardando al podio aveva già visto Sayf trionfare su Ditonellapiaga e Sal Da Vinci battere la coppia Fedez Masini.

Anche quest’anno il Festival di Sanremo si è confermato come un appuntamento dove il pubblico gioca un ruolo centrale: i suoi sogni e le sue preferenze sono spesso allineati con il risultato finale e questa ne è una prova.

