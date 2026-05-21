Torna stasera, giovedì 21 maggio, 'Sarabanda Celebrity' in prima serata su Italia 1. Il leggendario game show condotto da Enrico Papi torna in una nuova veste, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo.

Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata vedrà un confronto esplosivo tra i due team composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido – e il secondo: Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari.

I giochi di ogni puntata

1. Playlist: bisogna indovinare i titoli delle canzoni eseguite live dalla band dopo un indizio. Vince chi arriva a 7 punti.

2. Pentagramma: ogni brano indovinato svela una parola di una strofa misteriosa. Vince chi ricostruisce due strofe su tre.

3. Cantante misterioso: Dietro uno schermo, un misterioso artista risponde alle domande senza mai svelare la propria identità. La squadra che riesce a indovinare il nome del cantante misterioso potrà aggiungerlo al proprio team, ottenendo così un componente extra per la manche del medley.

4. Medley: Le due squadre dovranno indovinare 3 medley — legati al cantante misterioso, alla sua epoca o al suo genere musicale — per aggiudicarsi la manche.

5. In&Out: quando la musica si interrompe, i concorrenti devono cantare il pezzo mancante in perfetta sincronia. Il punto va a chi si ricongiunge con la traccia.

6. Canzone sbagliata: Papi cambia un verso di un brano. Le squadre devono cantarlo correttamente per conquistare il punto.

7. Rubajolly: La squadra che chiede di giocare al Rubajolly lo fa perché vuole tentare di far perdere uno o più jolly agli avversari. Il rischio però è che a perderlo o a perderli sia la squadra che ha “chiamato” il Rubajolly, che appunto in caso di sconfitta perderà i jolly che ha scommesso.

8. Compilation: 90 secondi per indovinare gli interpreti di vari brani. Vince chi totalizza più risposte esatte.

9. Cuffie: Un concorrente per squadra resta in postazione con le cuffie, senza poter sentire nulla, mentre gli altri tre mimano una serie di titoli di canzoni mostrati sul ledwall e riprodotti in originale. Entro un tempo stabilito, il concorrente con le cuffie dovrà indovinare quanti più brani possibile solo attraverso i gesti dei compagni, senza suggerimenti labiali.

10. Tempo: Il gioco si sviluppa in due manche in cui le squadre, a turno, devono indovinare i titoli dei brani ascoltati nella loro versione originale. Alle spalle dei concorrenti una linea grafica, visibile solo al pubblico a casa, scandisce un tempo segreto: la squadra che avrà il turno allo scadere del tempo perderà la manche.

11. Asta musicale: torna il grande classico con la celebre frase “la indovino con una…”. Leggendo una frase enigmatica ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le diverse canzoni. Vince chi arriva a 5 punti dopo 8 brani.

12. 7X30: non poteva mancare il leggendario gioco finale. In 30 secondi, un concorrente per squadra deve indovinare 7 canzoni. Si può passare, usare jolly o rispondere. Vince chi ne indovina di più o conserva più tempo.