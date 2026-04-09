Sarah Michelle Gellar ed Elijah Wood: "Non siamo solo Buffy e Frodo, ecco come siamo andati oltre"

A sette anni dal primo capitolo, 'Finché morte non ci separi' torna al cinema con il sequel sempre diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Tra horror, umorismo nero e fiumi di sangue, 'Finché morte non ci separi 2' riprende lo spirito del primo capitolo. Grace torna ora per un nuovo 'gioco' ancora più estremo. Affiancata dalla sorella Faith, deve affrontare quattro famiglie rivali in lotta per il controllo di un Consiglio mondiale, trasformando la sopravvivenza in una caccia all’uomo.(di Lucrezia Leombruni)