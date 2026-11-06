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Morto a 52 anni Sebastian Lelio, il regista di 'Una donna fantastica'

Nel 2018 aveva fatto la storia agli Oscar diventando il primo regista cileno a conquistare l'Academy Award per il miglior film in lingua straniera

Sebastian Lelio - (Afp)
Sebastian Lelio - (Afp)
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06 novembre 2026 | 19.44
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Addio a Sebastian Lelio, il regista è morto a 52 anni. Nel 2018 aveva fatto la storia agli Oscar con 'Una donna fantastica', diventando il primo regista cileno a conquistare l'Academy Award per il miglior film in lingua straniera. Nel corso della sua carriera internazionale ha collaborato con attrici del calibro di Julianne Moore in 'Gloria Bell', Rachel Weisz in 'Disobedience' e Florence Pugh ne 'Il prodigio'.

Secondo quanto riportato dai media cileni, Lelio è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Las Condes, un quartiere nella zona orientale di Santiago. La famiglia ha confermato il decesso attraverso una dichiarazione diffusa dalla sua compagna, l'attrice Amalia Kassai, come riferito dall'emittente cilena '24 Horas'. Nella nota si fa riferimento a motivi di salute, senza fornire ulteriori dettagli.

"Con profondo dolore annunciamo la morte del regista cileno Sebastián Lelio per motivi di salute", ha dichiarato la famiglia, chiedendo il rispetto della propria privacy in questo momento di lutto. La morte del regista arriva mentre era impegnato nelle riprese di 'Chilean Poet', adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Alejandro Zambra.

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