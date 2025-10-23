circle x black
Cerca nel sito
 

Lucarelli torna sullo scontro con D'Urso: "Ecco cosa vuol dire fare show"

La giornalista è tornata a parlare del confronto avvenuto in diretta a Ballando con le stelle sabato scorso

Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
Selvaggia Lucarelli - fotogramma/ipa
23 ottobre 2025 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il vivace confronto andato in onda sabato sera a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è tornata sull'argomento spiegando sui social cosa intende per "fare show". Lo scontro era nato dopo l'esibizione di Barbara D'Urso, quando la giurata aveva 'criticato' la conduttrice per non aver messo ancora in gioco la sua personalità: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Tu sei stata la tv per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine", aveva commentato Lucarelli durante il programma.

Parole che hanno creato un vero e proprio dibattito social. Con una serie di storie Instagram, infatti, Lucarelli è tornata sull'argomento per approfondire il concetto: "In un programma tv si fa show con la propria personalità, che non è litigio ma molto altro. Mi racconto in modo originale, faccio battute o riflessioni interessanti, creo dinamiche, rispondo in maniera divertente o efficace, invento uno storytelling o semplicemente, lascio che emerga la parte più interressante o inedita di me. O degli altri", spiega la giurata del dance show di Rai 1.

"Se per voi - aggiunge Selvaggia come stoccata finale - fare show è solo gente che si insulta è perché, appunto, non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della tv peggiore di Barbara D'Urso".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
selvaggia lucarelli barbara d'urso ballando con le stelle
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza