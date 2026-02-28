circle x black
Cerca nel sito
 

Serena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito

La cantante è in gara con il brano 'Qui con me'

Serena Brancale - fotogramma/ipa
Serena Brancale - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 22.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serena Brancale commuove l'Ariston. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Qui con me', ha omaggiato la mamma indossando un suo vestito per il gran finale della kermesse. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo.

Una decisione già annunciata in conferenza stampa, pensata per legare ancora di più la performance alla canzone dedicata proprio alla madre scomparsa sei anni fa. "Quest'anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona", aveva spiegato la cantante.

Il brano, con un testo struggente, ha emozionato ancora una volta la platea dell'Ariston: numerosi spettatori visibilmente emozionati, molti dei quali in lacrime, a testimonianza del forte impatto della performance. Un'accoglienza che emoziona anche la cantante e la direttrice di orchestra, sua sorella, Nicole Brancale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serena brancale sanremo 2026
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza