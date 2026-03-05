circle x black
Cerca nel sito
 

Sesti (Premio Film Impresa): "Le imprese cercano talenti tra le nuove generazioni"

"Cresce attenzione su talento, architettura e ricerca"

Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa
Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa
05 marzo 2026 | 14.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Molti dei film selezionati quest’anno mostrano una grande attenzione verso le giovani generazioni e il tema del lavoro”. Così Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa, nel corso della serata di premiazione della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Abbiamo visto diversi film che raccontano, per esempio, il primo giorno di lavoro – spiega – e questo risponde anche a un’esigenza concreta delle imprese, che spesso segnalano la difficoltà nel reperire nuovi talenti per sostituire le persone che vanno in pensione”.

Secondo Sesti, il racconto cinematografico dell’impresa può contribuire ad avvicinare i giovani al mondo produttivo. “Raccontare che cos’è l’impresa, quali sono i suoi valori, le ambizioni e anche il tipo di esperienza quotidiana che si vive nel lavoro è decisivo per attrarre nuovi talenti”.

Accanto a questo tema, emergono anche altri filoni narrativi. “Quest’anno abbiamo visto molti film dedicati all’architettura e alle esperienze internazionali, come il lavoro di architetti italiani a Taiwan. Inoltre è molto evidente l’attenzione verso il settore della ricerca scientifica e farmaceutica e verso le imprese della sanità”. Un ambito che, conclude Sesti, offre anche una particolare intensità narrativa. “La salute è un tema molto forte e richiede un racconto più profondo e sensibile. Per questo molti film d’impresa di quest’area sono stati tra i più selezionati”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Film Impresa Cinema Quattro Fontane Imprese Talentu Lavoro
Vedi anche
News to go
Ddl antisemitismo, via libera dal Senato
Iran-Israele, duello tra i jet: abbattuto il caccia di Teheran - Video
News to go
Fuga da ChatGpt dopo accordo con il Pentagono, disinstallazioni +295% in un giorno
News to go
Produzione di latte in Italia, i numeri - Video
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza