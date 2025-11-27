circle x black
Sfera Ebbasta, il Trap King torna a San Siro: il concerto evento nel 2026

L'8 luglio 2026 il live per ripercorrere e celebrare - hit dopo hit - i 10 anni di carriera

Sfera Ebbasta nel video
Sfera Ebbasta nel video
27 novembre 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Con un video trailer sui propri canali social, Sfera Ebbasta ha svelato il nuovo evento live per l’estate 2026. Il concerto evento sarà a Milano, l'8 luglio 2026: il Trap King calcherà il palco di San Siro, a distanza di due anni dalla doppietta sold out che ha segnato il suo esordio negli stadi. Una notte per ripercorrere e celebrare - hit dopo hit - i 10 anni di carriera che lo hanno consacrato come fenomeno della musica italiana e non solo. E che a oggi gli sono valsi 234 Dischi di Platino, 35 Ori e l’affetto incondizionato del suo pubblico.

Per quella notte la Scala del Calcio diventerà il palcoscenico di $€LEBRAT10N, un viaggio live pensato per ringraziare e festeggiare chi lo segue dai primi passi fino ai palchi più imponenti, nel nome di una storia che continua a crescere.

I biglietti per SFERA EBBASTA - $€LEBRAT10N sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre.

Tag
sfera ebbasta san siro sfera ebbasta concerti 2026 sfera ebbasta san siro 2026 sfera ebbasta concerti 2026 roma
