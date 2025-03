Vittorio Sgarbi sta "molto male" ma "da oggi ha accettato di mangiare". Lo ha detto la figlia del critico d'arte, Evelina, ospite della puntata di oggi de 'La Volta Buona', il programma in onda su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00.

Rispondendo a Caterina Balivo su come avesse trovato il padre, al quale ha fatto visita questa mattina al policlinico Gemelli, Evelina Sgarbi ha detto: "Molto male. Non pensavo fosse così grave la situazione, infatti mi ha un po’ scosso vederlo così. Tutti conosciamo la sua vitalità… è stato, devo dire, abbastanza pesante. È effettivamente come dicono i giornali".

Oggi, però, ha spiegato, c'è stato un passo avanti. "Oggi ha voluto lui farsi nutrire, mi hanno detto che è migliorato. Solo da oggi ha accettato di mangiare. So che oggi lo ha chiesto proprio lui espressamente", ha concluso.